POLS

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

שֵׁםPOLS

דירוגNo.895

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)2.16%

אספקת מחזור99,209,631.94000003

מקסימום היצע0

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים7.50831978,2021-02-16

המחיר הנמוך ביותר0.00147639,2020-09-30

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואPOLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

POLS/USDT
Polkastarter
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (POLS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
POLS/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (POLS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
