Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

דירוגNo.1266

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור24,150,500,892.670006

מקסימום היצע30,000,000,000

אספקה כוללת29,696,500,892.670006

שיעור מחזור0.805%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים292.4109226098197,2021-11-29

המחיר הנמוך ביותר0.000056931377751,2020-05-07

בלוקצ'יין ציבוריKLAY

מגזר

מדיה חברתית

