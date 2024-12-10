PEAQ

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

שֵׁםPEAQ

דירוגNo.438

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.33%

אספקת מחזור1,178,224,572.5521953

מקסימום היצע0

אספקה כוללת4,317,025,087.799831

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7533827025580973,2024-12-10

המחיר הנמוך ביותר0.05784783537206197,2025-08-02

בלוקצ'יין ציבוריPEAQEVM

מגזר

מדיה חברתית

Loading...