OSHI

In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value. There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind.

שֵׁםOSHI

דירוגNo.4175

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.06396470163479487,2024-04-03

המחיר הנמוך ביותר0.010925594556825855,2023-12-12

בלוקצ'יין ציבוריMATIC

מגזר

מדיה חברתית

OSHI/USDT
Oshi
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (OSHI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
OSHI/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (OSHI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
