MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

שֵׁםMCOIN

דירוגNo.1023

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.23%

אספקת מחזור177,000,000

מקסימום היצע500,000,000

אספקה כוללת500,000,000

שיעור מחזור0.354%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים40.36127143566686,2023-02-23

המחיר הנמוך ביותר0.000084571521226012,2023-02-23

בלוקצ'יין ציבוריMCOIN

