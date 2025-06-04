LA

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

שֵׁםLA

דירוגNo.493

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)11.55%

אספקת מחזור193,000,000

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.193%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים4.502285725294072,2025-06-04

המחיר הנמוך ביותר0.20794173832654628,2025-06-04

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

LA/USDT
Lagrange
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (LA)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
עמדות (0)
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (LA)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...