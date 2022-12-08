KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

KLEVA

דירוגNo.1441

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור68,919,558.48180266

מקסימום היצע0

אספקה כוללת68,919,558.48180266

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.4502328591384906,2024-01-18

המחיר הנמוך ביותר0.015292010209863226,2022-12-08

Blockchain: KLAY

מבואKleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

KLEVA/USDT
Kleva
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (KLEVA)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
