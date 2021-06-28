KISHU

Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.

שֵׁםKISHU

דירוגNo.1364

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,00%

אספקת מחזור93 136 097 121 133 940

מקסימום היצע1 000 000 000 000 000 000

אספקה כוללת96 702 938 412 730 850

שיעור מחזור0.0931%

תאריך הנפקה2021-06-28 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.00000002,2021-05-14

המחיר הנמוך ביותר0,2021-05-07

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואLaunched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

KISHU/USDT
KishuInu
