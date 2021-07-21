KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

שֵׁםKAR

דירוגNo.1689

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.07%

אספקת מחזור116,666,660

מקסימום היצע0

אספקה כוללת160,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-07-21 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים13.1813767070817,2021-09-16

המחיר הנמוך ביותר0,2021-07-20

בלוקצ'יין ציבוריKAR

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...