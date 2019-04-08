IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

שֵׁםIRIS

דירוגNo.1940

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור1,611,343,918.8674624

מקסימום היצע0

אספקה כוללת2,122,584,439.8184054

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2019-04-08 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.2575 USDT

שיא כל הזמנים0.31768324,2021-04-11

המחיר הנמוך ביותר0.000234721767649552,2025-07-07

בלוקצ'יין ציבוריIRIS

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...