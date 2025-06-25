H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

דירוגNo.403

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)4.40%

אספקת מחזור2,061,677,397

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת10,000,000,000

שיעור מחזור0.2061%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.15748596182897467,2025-06-25

המחיר הנמוך ביותר0.01799202366031281,2025-06-27

בלוקצ'יין ציבוריETH

