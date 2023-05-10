HARRY

HarryPotterObamaSonic10Inu (Ticker: HARRY) is an endgame of crypto-assets (0 Tax). HARRY incentivizes the creation of novel and entertaining meme content. Please note that HarryPotterObamaSonic10Inu is project name and we will use HARRY as ticker name.

שֵׁםHARRY

דירוגNo.436

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.66%

אספקת מחזור999,798,155

מקסימום היצע0

אספקה כוללת999,798,155

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.37684074204730905,2024-10-13

המחיר הנמוך ביותר0.000013676538450981,2023-05-10

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...