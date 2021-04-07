FLM

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

שֵׁםFLM

דירוגNo.969

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.27%

אספקת מחזור556,086,286.8180263

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת556,086,286.8180263

שיעור מחזור0.556%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.24220201,2021-04-07

המחיר הנמוך ביותר0.013609467044339166,2025-04-17

בלוקצ'יין ציבוריNONE

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

