DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).

שֵׁםDEXTF

דירוגNo.4137

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת99,976,468.1665991

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים63.853741075623304,2025-04-25

המחיר הנמוך ביותר0,2021-11-16

בלוקצ'יין ציבוריETH

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

