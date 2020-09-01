CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

שֵׁםCPH

דירוגNo.1765

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור382,951,230

מקסימום היצע8,428,000,000

אספקה כוללת6,828,000,000

שיעור מחזור0.0454%

תאריך הנפקה2020-09-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.25 USDT

שיא כל הזמנים0.19854994089735145,2021-11-29

המחיר הנמוך ביותר0.002529181439634382,2024-10-02

בלוקצ'יין ציבוריCPH2

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...