BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

שֵׁםBSW

דירוגNo.1095

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.75%

אספקת מחזור671,624,641

מקסימום היצע700,000,000

אספקה כוללת655,492,487.6494833

שיעור מחזור0.9594%

תאריך הנפקה2021-07-14 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.12915576713788,2021-12-08

המחיר הנמוך ביותר0.011035823943177085,2025-04-15

בלוקצ'יין ציבוריBSC

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...