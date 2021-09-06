BIT1

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

שֵׁםBIT1

דירוגNo.3740

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע1,000,000,000,000

אספקה כוללת635,174,060,610

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000277334646213745,2021-10-23

המחיר הנמוך ביותר0.00000066,2021-09-06

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

BIT1/USDT
BIT1
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BIT1)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
BIT1/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BIT1)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
