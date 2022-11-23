AL

ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

שֵׁםAL

דירוגNo.510

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.11%

אספקת מחזור783,575,738.4500962

מקסימום היצע0

אספקה כוללת992,464,664.4500962

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.8481862276624228,2022-11-23

המחיר הנמוך ביותר0.0737710349708615,2025-08-01

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

