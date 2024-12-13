AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

שֵׁםAGRI

דירוגNo.1504

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.13%

אספקת מחזור284,000,000

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת999,999,997.367606

שיעור מחזור0.284%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.17722062456540857,2024-12-13

המחיר הנמוך ביותר0.013029282758555884,2025-08-19

בלוקצ'יין ציבוריSOL

Loading...