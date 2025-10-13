Tokenomics de Oxen (OXEN)
Oxen combines a cutting-edge privacy and decentralisation software stack with a bold vision for the future of private, anonymous transactions. A community-run network of staked, incentivised Oxen Service Nodes powers the Oxen blockchain and $OXEN privacy token. Lots of revolutionary applications are already using Oxen's Service Node network: Session, a decentralised encrypted messenger, and Lokinet, a powerful next generation onion router.
Tokenomics de Oxen (OXEN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Oxen (OXEN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OXEN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OXEN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OXEN, explorez le prix en direct du token OXEN !
