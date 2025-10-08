Tokenomics de MOVA (MOVA)
Tokenomics et analyse de prix de MOVA (MOVA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MOVA (MOVA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur MOVA (MOVA)
The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model.
Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company’s delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token.
Tokenomics de MOVA (MOVA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MOVA (MOVA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MOVA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MOVA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MOVA, explorez le prix en direct du token MOVA !
Prévision du prix de MOVA
Vous voulez savoir dans quelle direction MOVA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MOVA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
