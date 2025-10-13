Tokenomics de EOS (EOS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de EOS (EOS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur EOS (EOS)
Blockchain built and run by the EOS Community.
The EOSIO core development is now in the hands of the community: https://medium.com/eos-network-foundation/eosio-coalition-report-april-28th-71d5b77d63cc
About EOS Support:
https://EOSsupport.io is an organisation started by community members that serves as a concierge for providing user and technical support for customers who use the EOS Network. EOS Support team offers new services such as coordination efforts for the Mandel consensus upgrade, knowledge base, technical support, and many more for the EOS network. Source: EOS Network Foundation Quarterly Report Q1 2022: https://medium.com/eos-network-foundation/enf-q1-2022-report-5320984367e9 Page 13: https://drive.google.com/file/d/1sL42m5PO-N4BeZUvTa-5w3wU3TQnsp93/view
Tokenomics de EOS (EOS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EOS (EOS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EOS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EOS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EOS, explorez le prix en direct du token EOS !
Prévision du prix de EOS
Vous voulez savoir dans quelle direction EOS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de EOS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
