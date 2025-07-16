Qu'est-ce que le fonds d'assurance de MEXC ? Découvrez comment MEXC protège les fonds des utilisateurs





Alors que le marché des cryptomonnaies continue de croître rapidement, le trading de produits dérivés — en particulier les contrats à terme — est devenu un outil de référence pour les investisseurs souhaitant adopter des stratégies avec effet de levier. Toutefois, la forte volatilité et l'effet de levier élevé de ces marchés comportent également des risques importants. En période de conditions extrêmes, les utilisateurs peuvent non seulement faire face à une liquidation, mais aussi se retrouver avec un solde négatif, c'est-à-dire des pertes supérieures à leur marge initiale. Dans de tels cas, le fonds d'assurance joue un rôle crucial en tant que tampon de risque, contribuant à protéger les intérêts des traders et à maintenir la stabilité de la plateforme.













marge de maintenance requise. Afin de limiter les risques, la plateforme de trading procède à la La liquidation se produit lorsqu’une position enregistre des pertes entraînant une baisse du solde de marge en dessous de larequise. Afin de limiter les risques, la plateforme de trading procède à la clôture forcée de la position . Par exemple, si un utilisateur ouvre une position longue à effet de levier élevé et que le prix du marché chute soudainement, sa marge pourrait devenir insuffisante pour couvrir les pertes. Dans ce cas, le système interviendra automatiquement et liquidera la position afin d’éviter toute perte supplémentaire.









Bien que similaire à une liquidation dans son principe, un événement de solde négatif entraîne des conséquences bien plus graves. Ce type d'événement survient lorsque, après avoir pris le relais et liquidé de force une position, le système ne parvient pas à exécuter l'ordre à un prix égal ou supérieur au prix de faillite, en raison d'une forte volatilité du marché ou d'un manque de liquidité. Autrement dit, la perte réelle dépasse alors la marge initialement déposée pour la position. Par exemple, si un investisseur vend du Bitcoin à découvert avec un prix de liquidation fixé à 30 000 USDT et que le marché grimpe soudainement au-delà de ce seuil, il se peut qu'il y ait peu d'ordres autour de ce prix dans le carnet. Si le système ne parvient pas à liquider la position rapidement ou à des prix favorables, et que la position est finalement clôturée à un prix inférieur au seuil de faillite, la perte enregistrée peut dépasser la marge initiale. C'est ce qu'on appelle un événement de solde négatif. Dans ce cas, la perte excédentaire est prise en charge par le fonds d'assurance de MEXC.









Le compte du fonds d'assurance MEXC est une cagnotte de réserve conçue pour protéger les traders contre les pertes excessives lors du trading de produits dérivés. Lorsqu'une position est liquidée et que la perte dépasse la marge, le fonds d'assurance couvre le déficit.





Le fonds d'assurance se renforce grâce à la valeur résiduelle générée lorsque les ordres de liquidation sont exécutés sur le marché à un prix supérieur au prix de faillite. Lorsque la liquidité du marché est suffisante, ces ordres peuvent être remplis à un prix égal ou supérieur au prix de faillite, générant ainsi une valeur excédentaire. Ce surplus est ensuite versé au fonds d'assurance afin de compenser de futurs événements de solde négatif





Grâce à ce mécanisme de protection, le compte du fonds d'assurance MEXC constitue une solide ligne de défense pour les investisseurs. Même en période de conditions de marché extrêmes, il offre un filet de sécurité permettant de limiter les pertes et de préserver la stabilité financière de la plateforme.









Afin de garantir la transparence et la fiabilité du compte du fonds d'assurance, MEXC met à disposition des utilisateurs un accès simple et direct aux données.





Contrats à terme → Informations → Compte du fonds d'assurance, ou simplement Les utilisateurs peuvent se connecter au site officiel de MEXC, puis se rendre dans la section, ou simplement cliquer sur ce lien pour consulter les soldes actuels et historiques du fonds d'assurance pour chaque paire de trading. Les données sont mises à jour régulièrement et sont entièrement ouvertes et transparentes.









Le compte du fonds d'assurance MEXC joue un rôle essentiel sur le marché des contrats à terme. Il indemnise les utilisateurs en cas d'événements de solde négatif, comble les déficits de financement et aide à prévenir l'insolvabilité de la plateforme ou les procédures de recouvrement de dettes. Lorsqu'une position est liquidée, le fonds d'assurance permet aux traders bénéficiaires de recevoir l'intégralité de leurs gains, sans être affectés par les pertes de la contrepartie. Il réduit également la fréquence du désendettement automatique (ADL), permettant aux traders rentables de conserver le contrôle de leurs positions. Un fonds d'assurance bien doté renforce la stabilité de la plateforme, inspire confiance aux utilisateurs et améliore la compétitivité globale de MEXC.









Les risques de liquidation et les soldes négatifs dans le trading de contrats à terme sur les cryptomonnaies représentent des défis majeurs auxquels chaque investisseur doit faire face. En comprenant leur définition, leurs conséquences et le mécanisme de protection offert par le fonds d'assurance MEXC, les investisseurs peuvent mieux naviguer ces risques et protéger leurs droits ainsi que leurs actifs. Néanmoins, tout investissement comporte une part de risque, et l'entrée sur le marché doit se faire avec prudence. En quête de rendements élevés, les investisseurs doivent rester vigilants et rationnels afin d'éviter d'éventuelles pertes.





Alors que le marché des cryptomonnaies continue d'évoluer et de mûrir, MEXC s'engage à renforcer constamment ses systèmes de gestion des risques afin d'offrir un environnement de trading plus sûr et plus stable à ses utilisateurs. Actuellement, le marché des cryptomonnaies affiche une énergie et un potentiel sans précédent. Le trading de contrats à terme, en tant qu'élément clé, offre aux investisseurs des opportunités de gains diversifiées et un potentiel de croissance considérable. Grâce à son expertise approfondie, ses technologies de pointe et ses services centrés sur l'utilisateur, MEXC est devenue la plateforme de référence pour de nombreux traders de contrats à terme. Rejoignez MEXC pour explorer l'univers en pleine expansion des produits dérivés crypto : saisissez les opportunités émergentes, gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché et progressez vers une création de richesse durable dans un environnement de trading sûr et professionnel.





