Velvet Capital : un système d'exploitation DeFi nouvelle génération, propulsé par l'IA, qui redéfinit le paradigme de la finance décentralisée





Velvet Capital est un écosystème de finance décentralisée ( DeFi ) révolutionnaire, conçu comme le middleware ultime pour aider les projets DeFi à saisir les opportunités du marché. En tant que véritable système d'exploitation (OS) DeFi complet, la plateforme simplifie les transactions on-chain, prend en charge l'émission de coffres tokenisés et propose des outils avancés de gestion de portefeuille. Soutenue par Binance Labs, Velvet Capital offre à chacun des solutions pratiques pour créer, gérer et émettre des fonds on-chain, des produits structurés et des portefeuilles tokenisés.





Depuis sa création, le projet a connu une croissance rapide, évoluant d'un simple outil de gestion de portefeuille à une plateforme d'infrastructure DeFi intégrée verticalement. Velvet Capital est un écosystème de trading et de gestion de portefeuille DeFAI piloté par l'intention, intégrant des applications natives pour les utilisateurs, un bot Telegram intelligent, des API faciles à intégrer et un OS DeFAI orienté agent. Cette évolution positionne Velvet Capital à l'avant-garde de la nouvelle génération d'infrastructure DeFi, combinant intelligence artificielle, opérations basées sur l'intention et fonctionnalités cross-chain.













La mission de Velvet Capital est de démocratiser les stratégies d'investissement DeFi avancées et de fournir une infrastructure de gestion de fonds de niveau institutionnel. La plateforme s'attaque aux principaux problèmes actuels du secteur DeFi : liquidités fragmentées, interfaces utilisateurs complexes et barrières techniques freinant l'adoption par le grand public.





Velvet.Capital a lancé des portefeuilles cryptos décentralisés utilisant des contrats intelligents intégrés aux exchanges décentralisés et autres protocoles DeFi pour une gestion 100 % on-chain. Ce modèle supprime les intermédiaires centralisés, offrant aux utilisateurs une véritable garde de leurs actifs. Ce fonctionnement différencie fondamentalement Velvet Capital des plateformes centralisées traditionnelles de gestion d'actifs, en offrant des services professionnels de gestion de portefeuille tout en garantissant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs.









Après plusieurs phases de développement approfondi, Velvet Capital a officiellement lancé sa version 2. Aujourd'hui, Velvet est un système d'exploitation ultime pour le trading et la gestion de portefeuilles DeFi, piloté par l'intelligence artificielle (IA) et la logique d'intention. Propulsée par un moteur d'exécution intelligent, la plateforme permet aux utilisateurs de trader n'importe quel token comme des professionnels, de se connecter aux principaux protocoles DeFi en un clic, et d'explorer ou créer des portefeuilles haute performance. Cette dernière version reconstruit entièrement l'infrastructure DeFi en intégrant l'IA et l'exécution basée sur l'intention, offrant une expérience utilisateur plus intuitive et puissante.





Actuellement, plus de 20 000 traders utilisent ses services de trading et de gestion de portefeuilles, témoignant d'une forte adoption et d'une réelle valeur sur le marché. Sa base d'utilisateurs va des investisseurs particuliers aux acteurs institutionnels, notamment des fonds spéculatifs en cryptomonnaies et des gestionnaires d'actifs numériques.









Velvet Capital occupe une position unique dans la finance décentralisée (DeFi), à la fois en tant qu'application orientée utilisateurs et en tant que middleware pour d'autres protocoles DeFi. En tant que système d'exploitation (OS) cross-chain, Velvet.Capital permet aux acteurs de la DeFi de créer divers produits décentralisés, en facilitant l'émission simplifiée de fonds tokenisés, l'exécution avancée des transactions, le liquidity mining optimisé, ainsi que des solutions flexibles de conservation cross-chain.













L'innovation principale repose sur le système d'exploitation par intention, qui marque une transition fondamentale des interactions traditionnelles basées sur les transactions vers des opérations guidées par l'intention. Les utilisateurs expriment des résultats souhaités plutôt que des paramètres de transaction précis ; la plateforme gère ensuite le routage complexe et l'exécution.





Principaux avantages :





Expérience utilisateur simplifiée : les utilisateurs peuvent exprimer des stratégies de trading complexes ou des objectifs de portefeuille via un langage naturel ou une interface simplifiée ; le système gère toute la complexité technique sous-jacente.

Exécution optimisée : le système analyse plusieurs parcours d'exécution et sélectionne la meilleure route en fonction des frais de gaz, du slippage et des conditions de marché.

Coordination cross-chain : le système d'intention orchestre les opérations sur plusieurs blockchains, permettant aux utilisateurs de mettre en œuvre des stratégies cross-chain complexes sans difficultés techniques.









L'une des avancées majeures récentes est le lancement en version bêta de Velvet Unicorn, le copilote IA de Velvet. Cet assistant aide les utilisateurs DeFi à découvrir de nouveaux tokens, évaluer les opportunités on-chain et prendre des décisions de trading plus intelligentes sur plusieurs écosystèmes.





Intégré directement dans le terminal Velvet Capital, il exploite des modèles statistiques propriétaires pour identifier les tokens tendances, analyser l'activité on-chain et anticiper les tendances de prix. Cette intégration de l'IA représente une avancée significative dans les outils DeFi, offrant :





Informations sur le marché : analyse en temps réel des tendances multi-chain, de la performance des tokens et des opportunités émergentes.

Évaluation des risques : analyse automatisée des investissements potentiels sur la base des données on-chain, de la performance historique et de la dynamique du marché.

Recommandations stratégiques : conseils personnalisés adaptés aux préférences des utilisateurs, à leur tolérance au risque et à la composition de leur portefeuille.









L'un des atouts techniques majeurs de Velvet Capital réside dans son infrastructure cross-chain complète. Pour la gestion d'actifs cross-chain, la plateforme permet la création de portefeuilles et de fonds tokenisés sur plusieurs écosystèmes blockchain, élargissant ainsi les opportunités de rendement et de diversification.





L'architecture cross-chain prend en charge :





Gestion de portefeuille multi-chain : les utilisateurs peuvent créer et gérer des portefeuilles couvrant plusieurs réseaux blockchain afin de maximiser les rendements et diversifier leurs investissements.

Transfert d'actifs cross-chain simplifié : la plateforme masque la complexité des transferts d'actifs cross-chain, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide.

Intégration agnostique aux protocoles : compatible avec les protocoles DeFi sur différentes blockchains, permettant un accès à l'ensemble de l'écosystème via une interface unique.









Conçus pour garantir sécurité, efficacité et flexibilité, les smart contracts de la plateforme gèrent les éléments suivants :





Gestion des coffres : création et gestion automatisées d'instruments d'investissement tokenisés, avec prise en charge de paramètres personnalisables et de la gouvernance.

Gestion des risques : contrôles des risques intégrés et algorithmes d'ajustement des positions afin de protéger les fonds et de maintenir la stabilité des portefeuilles.

Distribution des frais : mécanismes transparents et automatisés de collecte et de distribution des frais pour les opérations de la plateforme et la rémunération des gestionnaires de coffres.













La fonctionnalité DaaS de Velvet Capital permet aux institutions de créer leurs propres fonds et stratégies, la positionnant comme un fournisseur d'infrastructure complet pour les applications DeFi de niveau institutionnel. Les offres DaaS incluent :





Solutions en marque blanche : les institutions peuvent déployer des interfaces DeFi et des produits d'investissement personnalisés et brandés grâce à l'infrastructure de Velvet Capital.

Outils de conformité : fonctionnalités intégrées de reporting et de conformité pour répondre aux exigences réglementaires.

Architecture évolutive : infrastructure de niveau entreprise, prenant en charge le trading institutionnel à fort volume et les stratégies complexes.









La plateforme propose des APIs robustes permettant aux développeurs tiers et aux institutions d'intégrer les fonctionnalités de Velvet Capital dans leurs propres applications, notamment :





API de trading : accès direct au moteur d'exécution de Velvet Capital et à l'agrégation de liquidité.

API de gestion de portefeuille : outils pour la création, la gestion et le suivi de portefeuilles de manière programmatique.

API d'analytique : données de marché, indicateurs de performance et analyses des risques pour les clients institutionnels.













VELVET est le token utilitaire et de gouvernance natif de Velvet Capital. Émis sous le nom VELVET, il est principalement utilisé pour récompenser les gestionnaires de coffres et les investisseurs, soutenir les programmes de parrainage, et permettre le staking afin de recevoir du veVELVET (tokens de gouvernance verrouillés pour le vote).





Le rôle du token va au-delà de la gouvernance, avec un modèle de tokenomics sophistiqué alignant les incitations des parties prenantes et favorisant la croissance de la plateforme, notamment via des remises sur les frais, la participation à la gouvernance et des opportunités de rendement.









Le modèle de tokenomics de Velvet Capital combine plusieurs mécanismes éprouvés, associant remises sur les frais et un modèle ve (3,3) amélioré, créant ainsi un puissant moteur de croissance. Validé par les protocoles DeFi nouvelle génération, il aligne efficacement les intérêts des détenteurs de tokens, des utilisateurs et des gestionnaires de coffres.





Principales caractéristiques :





Verrouillage pour vote : les utilisateurs placent leurs VELVET en staking pour obtenir du veVELVET ; plus la durée de verrouillage est longue, plus le pouvoir de vote et les remises sur les frais sont importants.

Logique de staking (3,3) : la structure de récompenses encourage la détention à long terme et la participation active à la gouvernance.

Récompenses de performance : les détenteurs de tokens perçoivent des récompenses supplémentaires basées sur les performances des coffres soutenus par leurs votes.









veVELVET est la version verrouillée pour vote du token VELVET. Les utilisateurs placent leurs VELVET en staking pour recevoir du veVELVET, le montant reçu dépendant de la durée de verrouillage. Ce mécanisme crée plusieurs dynamiques :





Incitations temporelles : le solde de veVELVET diminue progressivement jusqu'à l'expiration du verrouillage, encourageant ainsi le renouvellement du verrouillage et une participation continue.

Niveaux de remise sur les frais : différents niveaux de remises selon le montant staké, offrant ainsi des avantages pratiques.

Participation à la gouvernance : les détenteurs de veVELVET votent sur les décisions de la DAO Velvet (par exemple, nouvelles intégrations) et reçoivent des récompenses supplémentaires en VELVET après chaque vote pour compenser la dilution.









Un système complexe de distribution permet aux détenteurs de veVELVET d'orienter les récompenses en tokens vers des coffres spécifiques. Le veVELVET gouverne également la manière dont le VELVET est alloué entre les coffres, les gestionnaires définissant des « incitations » pour attirer le soutien des votants en échange de récompenses plus élevées.





Ce système favorise un écosystème compétitif :





Concurrence entre coffres : les gestionnaires rivalisent pour obtenir le soutien des détenteurs de tokens, en proposant des incitations et en mettant en avant de bonnes performances.

Optimisation des rendements : les détenteurs de tokens reçoivent des récompenses supplémentaires selon la performance des coffres et les incitations proposées.

Efficience du marché : les incitations orientent les récompenses vers les stratégies de coffre les plus performantes via une dynamique de marché.









Grâce au Velvet Founders Club NFT, la plateforme intègre les NFT afin d'offrir des droits exclusifs et un accès amélioré. Ce NFT confirme le statut de membre fondateur OG de la Velvet DAO et propose :





Multiplicateurs de récompenses : les points d'airdrop sont doublés pour récompenser une participation plus poussée.

Boost de gouvernance : la puissance de vote est doublée, renforçant l'influence des détenteurs.

Accès à la plateforme : possibilité de créer des coffres sur le marketplace Velvet, le NFT servant de clé d'accès.

Fonctionnalités exclusives : accès aux meilleures stratégies de hedge funds crypto et aux analyses privilégiées du secteur.









Velvet Capital a récemment lancé d'importantes campagnes de distribution de tokens pour stimuler l'adoption et la croissance. La campagne limitée « Binance Wallet » (clôturée le 7 mai 2025) a récompensé les utilisateurs ayant accompli des tâches on-chain et sociales, via un pool de récompenses de 8 millions de VELVET.





Objectifs de ces campagnes :





Acquisition d'utilisateurs : inciter de nouveaux utilisateurs à tester les fonctionnalités de la plateforme.

Effet réseau : élargir la base d'utilisateurs, améliorer la liquidité et le volume.

Distribution du token : garantir une large répartition du token pour une gouvernance réellement décentralisée.













Velvet Capital met à disposition des investisseurs particuliers des outils de gestion de portefeuille avancés autrefois réservés aux institutions :





Gestion automatisée de portefeuille : créez des portefeuilles diversifiés qui se rééquilibrent automatiquement selon des stratégies prédéfinies et les tendances du marché.

Optimisation du liquidity mining : identifie et exécute les meilleures stratégies de liquidity mining sur plusieurs protocoles et blockchains.

Gestion des risques : des mécanismes intégrés de gestion des risques via des ajustements de position et la diversification permettent de protéger les fonds tout en maximisant les rendements.









La plateforme prend en charge les institutions via des offres DaaS complètes :





Opérations de fonds spéculatifs en cryptomonnaies : les fonds spéculatifs en cryptomonnaies peuvent émettre et gérer des instruments d'investissement de niveau institutionnel.

Outils de gestion d'actifs : les gestionnaires traditionnels peuvent offrir une exposition aux cryptomonnaies via des portefeuilles tokenisés et des produits structurés.

Coffres d'entreprise : les entreprises peuvent gérer leur trésorerie en cryptomonnaies avec des outils professionnels et des rapports dédiés.









Les API et le middleware de Velvet Capital prennent en charge diverses intégrations :





Intégration de protocoles DeFi : d'autres protocoles DeFi peuvent se connecter au moteur d'exécution et à l'agrégation de liquidité de Velvet Capital.

Intégration aux portefeuilles : les portefeuilles crypto peuvent intégrer des fonctionnalités de gestion de portefeuille en s'appuyant sur l'infrastructure de Velvet Capital.

Analytique et rappports : les tiers peuvent accéder aux données de marché et aux capacités d'analyse.













L'avantage concurrentiel de Velvet Capital repose sur une infrastructure DeFi complète :





Intégration verticale : à la différence des plateformes ciblant un seul segment, Velvet Capital propose une architecture full-stack, du front-end au back-end.

Intégration de l'IA : des outils d'intelligence artificielle avancés fournissent des analyses de marché et des recommandations de trading.

Prise en charge cross-chain : la compatibilité native avec plusieurs blockchains élimine la complexité liée aux différents écosystèmes.

Orientation institutionnelle : les services DaaS répondent aux besoins des institutions, souvent négligés par les autres plateformes DeFi.









Avec le soutien de Binance Labs, Velvet Capital bénéficie non seulement d'un financement mais aussi d'un accompagnement stratégique par l'une des institutions les plus influentes du secteur des cryptomonnaies. Ce soutien apporte :





Expertise technique : accès au savoir-faire technologique et à l'infrastructure de Binance.

Canaux de marché : potentiel d'intégration dans l'écosystème produit de Binance.

Crédibilité : l'association à une marque reconnue renforce la confiance.









Velvet Capital représente une avancée majeure dans l'infrastructure DeFi, alliant technologies avancées et interface conviviale pour offrir une plateforme de finance décentralisée complète. Son double rôle, à la fois application utilisateur et middleware DeFi, génère de multiples opportunités de création de valeur.





La tokenomics sophistiquée de VELVET combine verrouillage de vote, récompenses liées aux performances et droits de gouvernance pour construire une économie durable, alignée avec les parties prenantes. Avec ses fonctionnalités IA, ses capacités cross-chain et son infrastructure de niveau institutionnel, Velvet Capital s'impose comme un leader de la prochaine génération d'infrastructures DeFi.





Les tokens VELVET sont désormais disponibles sur MEXC. Rendez-vous sur MEXC pour profiter de cette opportunité précoce et vous exposer à ce nouveau secteur prometteur ! Rendez-vous sur MEXC pour profiter de cette opportunité précoce et vous exposer à ce nouveau secteur prometteur !





trading au comptant (Spot) ou le trading des contrats à terme (Futures). 2) Recherchez « VELVET » dans la barre de recherche et choisissez leou le

3) Sélectionnez votre type d'ordre, saisissez les détails de quantité et de prix, puis finalisez votre transaction.







