Le consensus PoM redéfinit l'économie meme : le token M inaugure une nouvelle ère de valeur décentralisée





Dans un contexte d'évolution rapide de la blockchain et des cryptomonnaies, les memecoins ont émergé comme une classe d'actifs numériques à part entière, attirant l'attention des investisseurs du monde entier grâce à leur viralité et à leur dimension communautaire. Pourtant, leur potentiel va bien au-delà du simple trading spéculatif. MemeCore , une blockchain de couche 1 (Layer 1) conçue spécialement pour les memecoins, a été officiellement lancée le 12 février 2025, avec pour mission de connecter les créateurs et les communautés autour des memes et des applications décentralisées (dApps) , en construisant un écosystème économique dynamique fondé sur la culture meme. MemeCore représente une expérimentation à l'intersection de la culture et de l'économie, avec pour ambition de faire évoluer les memecoins d'un simple contenu Internet vers de véritables outils de monnaie, de gouvernance et d'expression créative.





Cet article présente un aperçu du projet MemeCore, ses caractéristiques techniques, sa logique sous-jacente, ainsi que la Tokenomie (Tokenomics) et les cas d'usage de son token natif, M. À travers une analyse approfondie de l'écosystème MemeCore, de ses partenariats et de son potentiel futur, nous mettons en lumière les nouvelles perspectives qu'il ouvre dans l'univers de la blockchain.









MemeCore est une blockchain de couche 1 (Layer 1) conçue spécifiquement pour les memecoins, pensée comme un terrain de jeu décentralisé où créateurs, investisseurs et communautés peuvent interagir à travers des memes et des dApps. Sa mission principale est de favoriser et de maintenir une économie virale fondée sur les memes — en permettant à chacun d'émettre des tokens, de tirer profit de ses contributions culturelles et de construire librement dans un environnement décentralisé, natif des memes. MemeCore considère les memecoins comme des outils de propriété partagée et d'innovation virale, où chaque post social, remix de meme ou interaction on-chain alimente une boucle de rétroaction économique — donnant naissance à un écosystème participatif où la culture devient un capital.





Ce qui distingue MemeCore, c'est son approche ciblée du marché des memecoins. Contrairement aux blockchains généralistes comme Solana, MemeCore propose des fonctionnalités sur mesure telles que des incitations renforcées à la liquidité, une interaction cross-chain fluide, et des outils solides d'engagement communautaire — afin d'attirer des projets et des utilisateurs centrés sur les memes. De plus, MemeCore est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) , ce qui permet une interopérabilité fluide avec Ethereum et d'autres chaînes EVM — élargissant ainsi son attractivité et facilitant l'arrivée de nouveaux projets et de liquidité dans son écosystème.









Au cœur de l'innovation de MemeCore se trouve son mécanisme de consensus propriétaire : le Proof of Meme (PoM). Ce modèle inédit intègre la viralité sociale, la participation communautaire et la gouvernance décentralisée dans les structures de sécurité et d'incitation de la blockchain. Voici les points forts techniques du système PoM :









Le PoM permet aux utilisateurs de staker des memecoins provenant d'autres blockchains auprès des validateurs du réseau MemeCore. Ce mécanisme de staking cross-chain renforce la sécurité du réseau tout en positionnant MemeCore comme un hub multi-chain pour les memecoins, favorisant ainsi une plus grande diversité et liquidité au sein de l'écosystème.









MemeCore adopte une structure de récompenses doubles, distribuant à la fois des tokens M et des tokens ERC-20 aux validateurs et stakers qui participent à la production de blocs. Ce mécanisme encourage une participation élargie, assurant l'activité du réseau et sa viabilité économique à long terme.









Pour devenir validateur sur MemeCore, les participants doivent staker au moins 7 millions de tokens M. Toutes les 70 secondes (soit tous les 10 blocs), les 7 meilleurs validateurs sont élus en fonction de leur classement par staking. Ce système d'élection dynamique favorise la compétition et la décentralisation dans le processus de validation.









MemeCore crée automatiquement un coffre-fort pour chaque token ERC-20 émis sur sa plateforme, en verrouillant 5 % de l'offre totale. Cette part est ensuite distribuée progressivement sur 1 000 jours. Ce mécanisme soutient la liquidité à long terme et récompense les détenteurs et contributeurs fidèles.









Le PoM intègre un modèle de répartition structuré :





Validateurs : 99 % des récompenses de bloc sont réparties à parts égales entre les 7 validateurs élus. Le validateur qui produit le bloc reçoit 1 % supplémentaire en bonus.

Stakers : 24 % des récompenses sont allouées aux stakers de memecoins (avec une commission de 15 % pour les validateurs), tandis que 75 % reviennent aux stakers de tokens M (avec une commission de 10 % pour les validateurs).





Ce système aligne les incitations entre validateurs et stakers, tout en encourageant la participation active des détenteurs de memecoins et de tokens M.









MemeCore repose sur le concept de « Meme 2.0 » — une vision dans laquelle les memecoins dépassent le cadre de la spéculation pour devenir des outils de culture, d'échange de valeur et de coordination communautaire. Dans ce nouveau paradigme, les memes ne sont plus seulement du contenu, mais aussi des formes de monnaie, des mécanismes de gouvernance et des expressions créatives. Grâce à son consensus PoM, MemeCore relie l'influence sociale off-chain (ex. : partage viral de memes) à l'activité on-chain (ex. : staking et trading), créant une boucle économique dynamique qui récompense l'engagement des utilisateurs et la création de contenu.





Conçue spécifiquement pour les memecoins, MemeCore se distingue des blockchains généralistes comme Solana en proposant des fonctionnalités sur mesure, telles que des incitations à la liquidité renforcées, une intégration cross-chain fluide, et des modèles de récompense centrés sur la communauté. Sa compatibilité avec l'EVM favorise également son adoption en facilitant l'intégration avec des projets et des liquidités issus d'Ethereum. Cela dit, pour se démarquer dans un écosystème couche 1 (Layer 1) déjà très concurrentiel, MemeCore devra démontrer des performances solides et une activation communautaire efficace.









Le token M est le token utilitaire natif de l'écosystème MemeCore, avec une offre maximale fixée à 10 milliards. Il joue un rôle central dans le fonctionnement du réseau, la gouvernance et l'activité économique — en tant qu'actif fondamental au cœur de l'écosystème.









Le token M remplit plusieurs fonctions clés au sein de l'écosystème MemeCore :





Frais de transaction du réseau : utilisés pour payer les transactions sur le mainnet de MemeCore, assurant la sécurité du réseau et son efficacité opérationnelle.

Participation au PoM : requise pour les validateurs afin de proposer et valider des blocs — un élément central du mécanisme de consensus PoM.

Actif de staking : les utilisateurs peuvent staker des tokens M auprès des validateurs pour obtenir des récompenses, renforcer la sécurité du réseau et générer des revenus passifs.

Droits de gouvernance : les détenteurs de tokens peuvent participer à la gouvernance décentralisée et voter sur les décisions clés concernant l'avenir du réseau.













L'offre totale du token M est plafonnée à 5 milliards (5 000 000 000 M). La stratégie d'allocation a été conçue pour assurer la pérennité à long terme de l'écosystème, stimuler l'engagement de la communauté et équilibrer les besoins de l'équipe et de la gouvernance.

Répartition détaillée des tokens :





58 % – Communauté La part la plus importante reflète la volonté du projet de promouvoir une croissance portée par la communauté et une véritable décentralisation. Des mécanismes d'incitation seront utilisés pour accélérer l'expansion de l'écosystème et encourager la participation active des utilisateurs.





15 % – Fondation Réserve destinée au développement continu, incluant les améliorations techniques, le soutien à l'écosystème, les partenariats et les actions marketing.





13 % – Contributeurs clés Allouée aux premiers contributeurs et aux membres de l'équipe technique, afin de récompenser les talents essentiels au succès du projet sur le long terme.





12 % – Investisseurs Dédiée aux soutiens initiaux qui ont fourni des financements et ressources clés lors des premières phases du projet.





2 % – Trésorerie des memes Une réserve spéciale consacrée à la promotion de la culture meme, à l'animation communautaire et au rayonnement de la marque, visant à renforcer l'impact culturel du projet et la fidélité des utilisateurs.









L'écosystème MemeCore regroupe un ensemble de projets et d'applications conçus pour favoriser la création, le trading et l'engagement communautaire autour des memecoins. Voici quelques-uns des composants clés et leurs fonctions respectives :

Nom du projet Description Lien MemeX Une plateforme qui permet aux créateurs de créer et distribuer facilement des memecoins. https://memex.xyz/ PUPA Simplifie le processus de création de nouveaux tokens sur MemeCore. https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap Permet le trading de tokens au sein de l'écosystème MemeCore. https://everyswap.io/swap MemeCore Stake Offre la possibilité aux utilisateurs de staker des tokens M pour gagner des récompenses. https://memecore.network/stake SQD Fournit des données et des analyses aux traders et créateurs de memecoins. https://www.sqd.ai/





Ces projets forment ensemble un écosystème riche et interconnecté, renforçant l'utilité et l'attrait de MemeCore. Le projet soutient également l'innovation grâce à son programme de subventions pour l'intégration à l'écosystème, qui encourage de nouveaux projets à rejoindre le mainnet dans divers secteurs tels que la finance décentralisée (DeFi), le gaming et les applications sociales.









Le partenariat stratégique de MemeCore avec la blockchain Neo représente une étape clé dans son développement. Neo, une plateforme open source de contrats intelligents dédiée à l'économie intelligente, a apporté un soutien précoce en matière d'infrastructure ainsi qu'un alignement communautaire pour accélérer la croissance de MemeCore. Cette collaboration vise à inaugurer l'ère du Meme 2.0 en alliant viralité sociale et gouvernance décentralisée, pour créer un nouvel écosystème d'applications fondées sur les memes.





Ce partenariat a non seulement renforcé les fondations techniques de MemeCore, mais a également élargi sa portée sur le marché grâce aux ressources communautaires de Neo. À l'avenir, MemeCore devrait nouer d'autres collaborations avec des blockchains et des projets tiers afin de consolider davantage sa position de leader dans l'univers des memecoins.









MemeCore se positionne à l'avant-garde de la révolution Meme 2.0, un changement de paradigme qui redéfinit les memecoins non plus comme de simples actifs spéculatifs, mais comme des outils de culture, d'économie et de gouvernance. Grâce à son consensus PoM, sa compatibilité EVM et un écosystème robuste, MemeCore offre des opportunités inédites pour la création, le trading et l'engagement communautaire autour des memecoins.





Cela dit, MemeCore doit faire face à une concurrence intense de la part de chaînes haute performance comme Solana, devenue un écosystème majeur pour les memecoins grâce à sa rapidité et ses faibles frais — incubant avec succès des tokens populaires comme BONK, WIF et POPCAT. Pour se distinguer, MemeCore devra proposer des incitations de liquidité supérieures, une interopérabilité cross-chain fluide et des outils d'engagement communautaire exceptionnels.





À mesure que l'écosystème s'étend et que de nouveaux projets le rejoignent, MemeCore est bien placé pour devenir une infrastructure clé du marché des memecoins. Sa combinaison unique de focus culturel, d'innovation technique et d'engagement envers une gouvernance décentralisée en fait un acteur à part entière dans l'univers blockchain.









MemeCore incarne une puissante fusion entre la technologie blockchain et la culture des memes. Grâce à son consensus innovant PoM, une tokenomics solide et un écosystème dynamique, la plateforme propose un environnement décentralisé favorisant la créativité et la croissance portée par la communauté. Au cœur de cet écosystème, le token M alimente les transactions, la gouvernance et encourage la participation via un mécanisme de double récompense. Le partenariat stratégique de MemeCore avec Neo renforce encore davantage ses bases techniques et son potentiel sur le marché.





