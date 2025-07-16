Moonveil : le gaming Web3 dopé au ZK qui redéfinit la propriété et l'économie du jeu





L'intégration de la blockchain dans l'industrie du jeu vidéo s'impose comme l'un des plus grands bouleversements de l'économie numérique. Sa valeur fondamentale réside dans la transformation radicale des relations entre les joueurs et les mondes virtuels : une nouvelle manière de posséder des actifs numériques et de participer aux économies de jeu. Au cœur de cette révolution, Moonveil se distingue comme un écosystème Web3 de gaming innovant. Porté par la technologie de Zero Knowledge (ZK), Moonveil propose une expérience de jeu inédite, alliant sécurité, scalabilité et véritable propriété des actifs — des piliers essentiels du divertissement interactif nouvelle génération.













S'appuyant sur des technologies de pointe, Moonveil a pour mission d'offrir des jeux de qualité mêlant souplesse et immersion. Sa vision dépasse les limites actuelles pour bâtir un écosystème où les joueurs possèdent réellement leurs actifs numériques, participent à la gouvernance, et gagnent de la valeur économique à travers leur expérience de jeu.

Moonveil repense le gaming depuis la base, en répondant aux failles des jeux traditionnels et des premiers jeux Web3 : absence de propriété réelle des actifs, faible interopérabilité, frais élevés, mauvaise expérience utilisateur, et déconnexion entre l'implication du joueur et les récompenses financières.









Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 200 milliards de dollars, l'industrie mondiale du jeu vidéo connaît une transformation profonde. Bien que les jeux traditionnels aient connu un succès financier, leur modèle souvent jugé exploitant est de plus en plus critiqué : les joueurs y investissent temps et argent, sans aucune propriété réelle une fois qu'ils arrêtent de jouer.

Le Web3 gaming émerge en réponse, en proposant une véritable propriété numérique via les NFTs, une gouvernance communautaire via les DAO s et une participation économique via les tokens. Toutefois, les premiers jeux Web3 peinent souvent à séduire : expérience utilisateur médiocre, frais de gaz élevés, manque de scalabilité et dépendance excessive à la tokenomics au détriment de la qualité de jeu.

Moonveil s'attaque à ces problèmes avec une double approche : excellence technique et gameplay de qualité. À mesure que l'univers du jeu Web3 se développe, des projets comme Moonveil, qui placent le jeu au centre tout en tirant parti des atouts du blockchain, s'imposent comme la nouvelle norme.









Le marché du jeu Web3 connaît une croissance sans précédent, avec des analystes prévoyant que le secteur atteindra 65 milliards de dollars d'ici 2030. Comparé à d'autres chaînes phares de l'écosystème Polygon zkEVM — comme Immutable (FDV : 3,45 milliards $) ou Ronin (FDV : 2,15 milliards $) — le potentiel technique et l'influence de Moonveil sont clairement visibles.





Le positionnement stratégique de Moonveil s'aligne sur plusieurs grandes tendances du marché :

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) : Contrairement aux développeurs centrés sur un seul jeu, Moonveil propose une couche d'infrastructure complète prenant en charge aussi bien des jeux développés en interne que par des tiers, générant des effets de réseau à l'échelle de la plateforme qui vont bien au-delà du succès d'un seul titre.

Interopérabilité cross-chain : À mesure que les écosystèmes blockchain deviennent de plus en plus multi-chain, l'architecture interopérable de Moonveil lui permet de capter de la valeur sur plusieurs réseaux, sans se limiter à une seule chaîne.

Économie centrée sur le joueur : En mettant l'accent sur la propriété numérique et la participation économique des joueurs, Moonveil aligne les intérêts des développeurs, des joueurs et des détenteurs de tokens — créant ainsi un modèle économique durable qui profite à toutes les parties prenantes.













Au centre de l'architecture technique de Moonveil se trouve la technologie Zero Knowledge (ZK) de dernière génération, avec une intégration poussée des capacités zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine). Ce choix stratégique vise à résoudre le trilemme des blockchains : décentralisation, sécurité et scalabilité réunies.

En s'appuyant sur les preuves Zero Knowledge (ZKPs) et le zkEVM, Moonveil pose les bases d'une blockchain axée sur le gaming, répondant aux standards de sécurité les plus élevés du Web3 pour la validation des états, le bridging cross-chain et la messagerie inter-chain. L'utilisation du zkEVM apporte plusieurs avantages clés :

Sécurité renforcée : Les ZKPs permettent de valider les transactions sans divulguer de données sensibles, garantissant à la fois l'intégrité et la confidentialité.

Scalabilité : Grâce à une finalité rapide, des preuves de validité haute fréquence et : Grâce à une finalité rapide, des preuves de validité haute fréquence et Polygon Zero — le prouveur ZK le plus rapide au monde —, la chaîne de couche 2 (L2) de Moonveil peut supporter une activité gaming intensive.

Réduction des coûts : Le zkEVM de Polygon permet de réduire fortement les frais de transaction, rendant viables les microtransactions et les interactions en jeu à haute fréquence.

Compatibilité EVM : Une compatibilité totale avec l'Ethereum Virtual Machine assure une intégration fluide avec les outils, portefeuilles et ressources de développement Ethereum, facilitant l'adoption pour les développeurs comme pour les joueurs.









La solution couche 2 (L2) de Moonveil, alimentée par la technologie ZK, prend en charge aussi bien les jeux internes que ceux développés par des tiers, garantissant une expérience fluide et performante. Spécialement conçue pour le jeu vidéo, son architecture est calibrée pour les exigences uniques de l'interactivité ludique. Ses points forts :

Débit élevé : Le réseau peut gérer des milliers de transactions par seconde, permettant un gameplay en temps réel sans latence liée à la blockchain.

Faible latence : Une finalité en moins d'une seconde assure que chaque action du joueur est immédiatement reflétée dans le jeu.

Optimisation du gas : Des technologies de regroupement et de compression des transactions permettent de réduire les coûts on-chain, rendant l'enregistrement des moindres actions en jeu à la fois efficace et économique.













Le MORE est le token natif de l'écosystème Moonveil. Il agit à la fois comme monnaie d'échange et outil de gouvernance, permettant de capter et redistribuer la valeur entre tous les participants de la plateforme. Contrairement à de nombreux tokens limités à une utilisation en jeu, le MORE est conçu comme un token d'écosystème complet, favorisant une création de valeur multi-niveaux.

Son offre totale est de 1 milliard de tokens, bien que les données actuelles (prix, volume de trading, capitalisation, etc.) n'aient pas encore été communiquées. Le modèle économique du MORE vise à équilibrer la croissance de l'écosystème et la rareté du token à travers une tokenomics structurée avec soin.









La stratégie d'allocation du MORE repose sur un équilibre entre croissance de l'écosystème, alignement des investisseurs et dynamique communautaire. Répartition indicative :

Communauté & joueurs (30–40 %) : la part la plus importante est allouée aux joueurs et membres de la communauté via des récompenses en jeu, airdrops et programmes d'incitation — garantissant un alignement fort des utilisateurs actifs avec la réussite du projet.

Développement & opérations (20–25 %) : budget dédié au développement continu, à la maintenance de la plateforme, à l'expansion de l'écosystème (développement de jeux, partenariats, optimisation technique, etc.)

Équipe & conseillers (15–20 %) : les allocations à l'équipe sont généralement soumises à une période de vesting, tandis que celles des conseillers soutiennent la stratégie et les connexions industrielles.

Investisseurs & partenaires stratégiques (20–25 %) : l'ICO et la vente de nœuds de Moonveil débuteront le 22 octobre 2024, avec 20 % de l'offre totale réservée aux investisseurs pour soutenir la croissance, tout en garantissant une majorité communautaire.













Grâce à la blockchain, les joueurs peuvent posséder, échanger, contribuer, gouverner et gagner des récompenses à faible coût, une rupture majeure avec les modèles traditionnels. Le système de propriété de Moonveil repose sur :

Véritable propriété numérique : tous les actifs en jeu existent sous forme de NFTs sur la blockchain, offrant une propriété vérifiable, indépendante de l'éditeur ou du statut du jeu.

Portabilité inter-jeux : l'architecture de Moonveil permet aux joueurs d'échanger ou transférer leurs actifs entre les jeux compatibles, dans un cadre sécurisé et transparent.

Participation économique : les joueurs peuvent gagner des tokens en jouant et occuper des rôles économiques (marchands, prestataires de service) au sein de l'économie du jeu.









Le programme de fidélité Moon Beams reflète l'engagement de Moonveil à établir des relations durables avec ses joueurs. Conçu pour récompenser une participation régulière, ce programme propose des parcours de progression clairs adaptés aux différents niveaux d'implication des joueurs. Les principales stratégies incluent :

Récompenses progressives : plus un joueur s'implique dans la durée, plus les récompenses et avantages augmentent.

Fonctionnalités sociales : outils communautaires favorisant coopération, compétition et interactions sociales, renforçant les effets de réseau et la valeur globale de la plateforme.









Moonveil a attiré des investissements de la part de plusieurs fonds de capital-risque de premier plan spécialisés dans le gaming et les technologies blockchain, notamment Gumi Cryptos Capital, Spartan Group et Animoca Ventures. Ces investissements stratégiques offrent plusieurs avantages :

Ressources financières : un financement conséquent permet de soutenir une feuille de route ambitieuse pour le développement technologique et des jeux — sans compromis sur la qualité ni sur les délais de livraison.

Expertise sectorielle : ces investisseurs apportent une connaissance approfondie des secteurs du jeu vidéo et de la blockchain, fournissant des conseils stratégiques pour le développement produit et le positionnement sur le marché.













Depuis ses débuts, le secteur du gaming Web3 s'est structuré en plusieurs segments distincts. Les principales catégories de concurrents comprennent :

Blockchains dédiées au jeu : des plateformes comme Immutable, Ronin ou WAX, conçues spécifiquement pour les applications gaming.

Solutions de couche 2 (L2) généralistes : des réseaux tels qu'Arbitrum, Optimism ou Polygon, qui prennent en charge le jeu vidéo sans pour autant lui être exclusivement consacrés.

Studios de jeux traditionnels intégrant la blockchain : des entreprises issues du jeu vidéo classique qui ajoutent des fonctionnalités Web3 à leurs titres existants.









Moonveil se distingue grâce aux atouts clés suivants :

Supériorité technique : une base technologique solide reposant sur le zkEVM, une intégration avec AggLayer, et des optimisations spécifiques au jeu — autant d'éléments qui placent Moonveil au-dessus de la majorité de ses concurrents.

Stratégie écosystémique globale : plutôt que de se concentrer sur un seul jeu ou une solution technique isolée, Moonveil propose une infrastructure complète couvrant toute la chaîne de valeur du gaming.

Approche centrée sur les joueurs : une forte priorité est accordée à l'expérience utilisateur, à la propriété des actifs numériques et à la participation économique, là où d'autres privilégient les développeurs ou les investisseurs.









Moonveil imagine le futur du jeu vidéo — un futur où les joueurs possèdent réellement leurs actifs numériques, participent économiquement aux jeux qu'ils aiment, et bénéficient d'un développement transparent, piloté par la communauté. À mesure que de nouveaux partenariats se forment entre leaders de la blockchain et grands studios de jeux, Moonveil s'apprête à devenir une nouvelle référence du secteur en matière de jeux de qualité, sur une blockchain rapide, sécurisée et économique.

Le token MORE est désormais listé sur MEXC. Rendez-vous sur la plateforme MEXC dès aujourd'hui pour profiter de cette opportunité précoce et vous exposer à une nouvelle frontière prometteuse ! Voici comment acheter des tokens MORE sur MEXC : . Rendez-vous sur la plateforme MEXC dès aujourd'hui pour profiter de cette opportunité précoce et vous exposer à une nouvelle frontière prometteuse ! Voici comment acheter des tokens MORE sur MEXC :





3) Choisissez le type d'ordre, saisissez le montant et les paramètres de prix, puis finalisez la transaction



