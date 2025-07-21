FAQ – Événement Kickstarter









L'événement Kickstarter est une activité lancée lors de la phase de pré-lancement d'un projet. Les utilisateurs peuvent voter pour soutenir leur projet préféré sur MEXC, qui distribuera ensuite des tokens en airdrop à tous les votants ayant participé avec succès. Cet événement vise à mettre en avant des projets de qualité tout en faisant bénéficier les utilisateurs MEXC de récompenses en tokens.









Étape 1 : Remplir les conditions de participation

Pour être éligible, votre compte doit avoir réalisé au moins une transaction en contrats à terme, sur n'importe quel montant ou paire de trading, et détenir un minimum de 25 MX pendant 24 heures consécutives avant 18:00 (UTC+2) la veille du début de l'événement.





Étape 2 : Engager vos MX et calculer la quantité valide engagée

Une fois les conditions remplies, vous pouvez engager vos MX pendant la période de l'événement. Les MX engagés ne seront pas verrouillés, mais seront pris en compte dans le calcul des récompenses. À la fin de l'événement, la quantité engagée sera évaluée selon le niveau auquel vous appartenez. Plus votre quantité valide engagée est élevée, plus vous recevrez de récompenses.





Étape 3 : Parrainez des utilisateurs valides pour augmenter votre coefficient de récompense

Parrainez vos amis afin qu'ils s'inscrivent, déposent et tradent des contrats à terme selon les critères ci-dessous pour augmenter votre coefficient de récompense :





1）Parrainez vos amis via votre lien de parrainage ou code d'invitation.





2）Après inscription, le filleul doit déposer un total de ≥ 100 USDT dans les 7 jours suivant son premier dépôt. (Les transferts internes ne sont pas valides. Seuls les dépôts on-chain, les achats P2P ou en monnaie fiduciaire sont valides).





3）Le filleul doit effectuer au moins une opération sur les contrats à terme (aucun montant minimum requis).





4）Le Copy Trading n'est pas pris en compte dans les volumes de trading éligibles.





*Remarque : une transaction en contrats à terme implique l'ouverture et la clôture d'une position.





En augmentant le nombre de filleuls vérifiés que vous parrainez, votre coefficient de récompense augmente, ce qui vous permet de réclamer une part plus importante des récompenses totales.





Règle de récompense : plus vous engagez de MX et plus vous parrainez de filleuls vérifiés, plus vos récompenses finales seront élevées.





Niveau Critères Coefficient V1 Détenir ≥25 MX pendant 24 heures consécutives . x1 V2 Parrainez 1 utilisateur vérifié. x1.5 V3 Parrainez 2 utilisateus vérifiés. x1.55 V4 Parrainez 3 utilisateus vérifiés. x1.6 V5 Parrainez 4 utilisateus vérifiés. x1.65 V6 Parrainez 5 utilisateus vérifiés. x1.7 V7 Parrainez 6 utilisateus vérifiés. x1.75





Quantité valide de MX engagés par l'utilisateur = Quantité effective de MX engagés* × Coefficient d'engagement





Pour calculer la récompense de l'utilisateur A :

Récompense de l'utilisateur A = (Quantité valide de MX engagés par l'utilisateur A / Quantité totale valide de MX engagés par tous les utilisateurs) × Cagnotte totale





Plus vous engagez de MX et plus vous parrainez d'utilisateurs vérifiés, plus votre part des récompenses sera importante !





Définition d'un utilisateur vérifié

Un utilisateur vérifié = Un utilisateur qui effectue son premier dépôt après son inscription (les transferts internes ne sont pas pris en compte ; seuls les dépôts on-chain, en P2P ou en monnaie fiduciaire sont valides), accumule des dépôts d'un montant total ≥ 100 $ dans un délai de 7 jours, et réalise au moins un trade en contrats à terme (incluant la clôture d'au moins une position).





Remarque :

Le système effectuera une capture du nombre de filleuls vérifiés (valables 30 jours) et mettra à jour votre niveau le lendemain. Vous pouvez consulter le coefficient de votre niveau directement sur la page de l'événement.





Étape 4 : Distribution des récompenses

Les récompenses seront versées sur votre portefeuille Spot selon les règles de l'événement.









Le calcul est basé sur le montant minimal de MX détecté sur 24 heures consécutives.





1）Snapshots du portefeuille Spot : trois captures aléatoires sont effectuées dans la journée. La plus faible des trois est retenue comme référence.





Exemple :





Si les snapshots du jour indiquent 100 MX, 200 MX et 300 MX, le montant retenu sera 100 MX.





2）Les snapshots se terminent la veille du début de l'événement, selon le fuseau horaire UTC+8.









Le montant minimum que vous pouvez engager est de 5 MX, et le montant maximum est de 100 000 MX.





1）Si le montant minimum de MX détecté dans votre portefeuille Spot pendant les 24 heures est inférieur à 5, vous ne serez pas éligible à Kickstarter et ne pourrez engager aucun MX (MX engageables = 0).





2）Si ce montant est compris entre 5 MX et 100 000 MX, vous pourrez engager jusqu'à la valeur minimale détectée durant les 24 heures.





3）Si le montant minimum détecté dans votre portefeuille Spot dépasse 100 000 MX, le montant maximum engageable est plafonné à 100 000 MX.





Rappel : si un utilisateur engage un total de plus de 100 000 MX sur plusieurs comptes, les comptes associés peuvent déclencher les mesures de contrôle des risques de la plateforme. Veuillez procéder avec prudence.









Le montant des airdrops Kickstarter ne dépend pas uniquement de votre quantité de MX, mais aussi des facteurs suivants :





1）MX valides engagés par l'ensemble des utilisateurs : si la participation globale augmente fortement, votre part proportionnelle peut diminuer.





2）Taille actuelle de la cagnotte : si la cagnotte totale diminue, les allocations individuelles sont ajustées à la baisse.





3）Coefficient de parrainage valide : un nombre réduit de filleuls vérifiés entraînera un multiplicateur de récompense plus faible.





Résumé : Si vos avoirs en MX et votre coefficient de parrainage restent inchangés, une baisse des airdrops indique généralement soit une hausse de la participation globale, soit une cagnotte réduite.









Facteurs principaux :





Facteurs personnels :

Détention de MX : plus vous détenez de MX, plus votre pourcentage d'allocation de base est élevé.

Coefficient de parrainage valide : parrainer avec succès des utilisateurs actifs augmente votre pondération dans la répartition des récompenses.





Facteurs liés au marché :

MX valides engagés par tous les utilisateurs : une participation globale plus élevée peut réduire votre part individuelle.

Taille actuelle de la cagnotte : toute variation du montant total impacte directement les distributions par utilisateur.









À la fin de l'événement, MEXC publiera le total des engagements valides de tous les participants dans l'annonce officielle. Consultez la page des annonces pour en prendre connaissance.









Vos tokens MX doivent être exclusivement dans votre portefeuille Spot pour être pris en compte lors des snapshots. Les MX placés dans d'autres portefeuilles ne seront pas comptabilisés.









1）Vous pouvez consulter le montant de MX engagé ainsi que la quantité valide engagée directement sur la page de l'événement.





2）Vous pouvez également consulter votre historique d'engagement dans la section Détails de l'événement – Historique des récompenses









1）Vos récompenses estimées et vos récompenses réelles sont affichées sur la page de l'événement, selon la quantité de MX que vous avez engagée.





2）Pour voir le détail des récompenses réellement reçues pour cet événement, rendez-vous dans Détails de l'événement – Historique des récompenses



