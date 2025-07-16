Comment se connecter à MEXC avec un compte tiers





Ce guide vous montre comment vous connecter à MEXC à l'aide d'un compte tiers sur la plateforme web. Les étapes sont similaires sur l'application mobile.









Connexion sur la page d'accueil. Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et cliquez sur le boutonsur la page d'accueil.









Pour vous connecter à MEXC, sélectionnez l'une des méthodes de connexion tierces prises en charge. La plateforme propose actuellement des options telles que Google, Apple, MetaMask et Telegram. Dans ce guide, nous vous montrerons comment vous connecter à l'aide d'un compte Google.









Cliquez sur l'icône Google pour ouvrir une fenêtre contextuelle de connexion. Sélectionnez votre compte Google pour continuer et vous connecter à MEXC.









Consultez la Politique de confidentialité, puis cliquez sur Continuer.













Après vous être connecté avec un compte tiers (comme Google), vous serez redirigé vers la page d'association de compte. Cliquez sur Associer à un compte MEXC existant.





Remarque : chaque compte tiers ne peut être associé qu'à un seul compte MEXC.









Saisissez l'e-mail et le mot de passe du compte MEXC que vous souhaitez associer, puis cliquez surConnexion.









Effectuer la vérification de sécurité.









Après avoir saisi le code de vérification par e-mail, cliquez sur « Confirmer ». Une fois connecté avec succès, vous serez redirigé vers la page d'accueil de MEXC.









Cliquez sur Sécurité sous votre icône de profil. Dans la section Autorisation de compte tiers, vous verrez que votre compte MEXC a été associé avec succès au compte tiers.













Si vous êtes déjà connecté à votre compte MEXC et souhaitez associer un compte tiers, suivez les étapes ci-dessous :





1) Cliquez sur votre icône de profil en haut à droite, puis accédez à la section Sécurité.

2) Dans la section Autorisation des comptes tiers, consultez la liste des plateformes tierces prises en charge.

3) Cliquez sur le bouton Associer à côté de la plateforme de votre choix, puis suivez les instructions à l'écran pour finaliser le processus.













Dans la section Sécurité, accédez à Autorisation des comptes tiers. Repérez le compte tiers que vous avez déjà associé, puis cliquez sur Dissocier pour supprimer la connexion.









Une fenêtre contextuelle de confirmation va apparaître. Cliquez sur Confirmer pour terminer le processus de dissociation.









Clauses de non-responsabilité : les informations fournies dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ce contenu à titre purement informatif et ne fournit aucun conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques liés à toute opération et faire preuve de prudence. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement prises par les utilisateurs.







