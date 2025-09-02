1. Comment télécharger l'application MEXC sur Android 1.1 Téléchargement via le code QR du site officiel Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous. Déplacez le curseur vers le coin su1. Comment télécharger l'application MEXC sur Android 1.1 Téléchargement via le code QR du site officiel Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous. Déplacez le curseur vers le coin su
Guide de téléchargement de l'application MEXC

1. Comment télécharger l'application MEXC sur Android


1.1 Téléchargement via le code QR du site officiel


Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous. Déplacez le curseur vers le coin supérieur droit de la page : l'icône « Scanner pour télécharger l'application » s'affichera. Scannez le code QR avec votre téléphone, puis suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.


Si vous ne parvenez pas à scanner le code QR, cliquez sur « Plus d'options » situé sous le code QR pour être redirigé vers la page de téléchargement. Vous pourrez alors sélectionner le fichier d'installation de l'application MEXC pour Android et procéder au téléchargement et à l'installation.


Lors de l'installation sur Android, un avertissement de sécurité peut s'afficher. Si vous avez confirmé que le lien de téléchargement provient bien du site officiel de MEXC ou a été fourni par le service client, appuyez sur « Installer quand même » lorsque l'avertissement apparaît.


1.2 Téléchargement depuis le Google Play Store


Ouvrez le Google Play Store sur votre téléphone, recherchez l'application MEXC dans la barre de recherche, puis appuyez sur « Installer ». Une fois l'installation terminée, l'application sera prête à être utilisée.


2. Comment télécharger l'application MEXC sur iOS


2.1 Téléchargement depuis l'App Store d'Apple


Ouvrez l'App Store sur votre iPhone, recherchez l'application MEXC dans la barre de recherche, puis appuyez sur « Installer ». Une fois l'installation terminée, l'application sera prête à être utilisée.


Dans certaines régions, l'application MEXC peut ne pas apparaître dans les résultats de recherche de l'App Store d'Apple. Si vous rencontrez ce problème, nous vous recommandons d'utiliser un identifiant Apple enregistré dans une autre région.
Vous pouvez également utiliser la version web de MEXC, accessible depuis le navigateur de votre téléphone ou de votre ordinateur. Liens vers le site officiel :

Si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement, veuillez consulter la section « Téléchargement de l'application MEXC : Foire aux questions ». Si votre problème persiste, n'hésitez pas à contacter notre service client pour obtenir une assistance supplémentaire.

Vous pouvez également consulter le guide « Comment créer un compte MEXC » et commencer votre parcours de trading en toute simplicité.

Avertissement : Ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, conseil ou tout autre service connexe, et ne représentent pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement des utilisateurs.


