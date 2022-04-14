ZKWASM

ZKWASM est un environnement d'exécution de preuves à connaissance nulle (zero-knowledge proof) haute performance, basé sur WebAssembly (WASM). Il permet le développement d'applications évolutives et respectueuses de la confidentialité, telles que les rollups, les zkDApps et les programmes d'IA vérifiables.

Nom de la cryptomonnaieZKWASM

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Loading...