YURU

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Nom de la cryptomonnaieYURU

ClassementNo.3786

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5789586277522937,2025-07-14

Prix le plus bas0.346206572110043,2025-06-27

Blockchain publiqueSOL

IntroductionYURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
YURU/USDT
YURU COIN
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (YURU)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
YURU/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (YURU)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...