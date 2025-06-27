YURU

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Nom de la cryptomonnaieYURU

ClassementNo.3786

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5789586277522937,2025-07-14

Prix le plus bas0.346206572110043,2025-06-27

Blockchain publiqueSOL

