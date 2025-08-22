XPIN

XPIN Network, un projet DePIN de premier plan sur BNB Chain, propose une infrastructure de communication décentralisée alimentée par l'IA pour une connectivité sécurisée, efficace et sans frontières. Avec une couverture sans fil dans plus de 150 pays et régions, la eSIM mondiale, PowerLink et l'AI dNFT de XPIN inaugurent une nouvelle ère de connectivité tout en offrant des opportunités de revenus passifs. En réinventant la façon dont le monde se connecte, XPIN construit le réseau d'opérateur décentralisé de nouvelle génération.

Nom de la cryptomonnaieXPIN

ClassementNo.860

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation15,965,000,000

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.1596%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.002587750602865095,2025-09-14

Prix le plus bas0.000457316453478145,2025-08-22

Blockchain publiqueBSC

IntroductionXPIN Network, un projet DePIN de premier plan sur BNB Chain, propose une infrastructure de communication décentralisée alimentée par l'IA pour une connectivité sécurisée, efficace et sans frontières. Avec une couverture sans fil dans plus de 150 pays et régions, la eSIM mondiale, PowerLink et l'AI dNFT de XPIN inaugurent une nouvelle ère de connectivité tout en offrant des opportunités de revenus passifs. En réinventant la façon dont le monde se connecte, XPIN construit le réseau d'opérateur décentralisé de nouvelle génération.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.