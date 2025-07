TAIKO

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Nom de la cryptomonnaieTAIKO

ClassementNo.431

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)18.42%

Offre en circulation168,471,068.39903122

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.272762030531162,2024-06-06

Prix le plus bas0.3438804476028733,2025-06-22

Blockchain publiqueETH

