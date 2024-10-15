SUMMIT

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

Nom de la cryptomonnaieSUMMIT

ClassementNo.3522

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale2,100,000,000,000

Offre totale2,030,499,956,251

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.002838504788824605,2024-12-19

Prix le plus bas0.000010580377364973,2024-10-15

Blockchain publiqueSOL

