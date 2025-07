SSV

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

Nom de la cryptomonnaieSSV

ClassementNo.307

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)175.77%

Offre en circulation13,371,822.37302498

Offre maximale∞

Offre totale13,571,822.37302498

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique65.93224832365777,2024-03-25

Prix le plus bas3.676640212283031,2022-06-18

Blockchain publiqueETH

