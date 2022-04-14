SPCM

SpaceM est l'écosystème Web3 ultime, réunissant diverses opportunités de gains, notamment le SocialFi, le RealFi, le GameFi, les solutions Fiat2Crypto et bien plus encore. Construit sur Avalanche, le token $SPACEM permet aux utilisateurs de bénéficier de transactions rapides et sécurisées, tout en générant un revenu passif durable grâce aux Nœuds.

Nom de la cryptomonnaieSPCM

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale46,650,201,926.64

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

Secteur

Réseaux sociaux

