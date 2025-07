SKATE

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Nom de la cryptomonnaieSKATE

ClassementNo.1170

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.13%

Offre en circulation212,679,032.7057473

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,999,978.4079046

Taux de circulation0.2126%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.15302029519787702,2025-06-09

Prix le plus bas0.032356110373889,2025-06-13

Blockchain publiqueBSC

