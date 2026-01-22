SENT

SENT est le token utilitaire natif. Ses utilités incluent : le paiement des artefacts, le staking pour gagner des émissions, la gouvernance (vote DAO), ainsi que son rôle de gas natif de l'écosystème.

Nom de la cryptomonnaieSENT

ClassementNo.147

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5,43%

Offre en circulation7 237 878 887

Offre maximale0

Offre totale34 359 738 368

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03333271799486216,2026-01-22

Prix le plus bas0.01705473983239505,2026-01-22

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

