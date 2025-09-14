SAPIEN

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Nom de la cryptomonnaieSAPIEN

ClassementNo.695

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)6.70%

Offre en circulation250,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.25%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3647593155259055,2025-09-14

Prix le plus bas0.051122873927006145,2025-10-10

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

