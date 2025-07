SAGA

Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

Nom de la cryptomonnaieSAGA

ClassementNo.440

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)11,12%

Offre en circulation270 679 260

Offre maximale0

Offre totale1 072 180 621

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.819970041594274,2024-04-09

Prix le plus bas0.18392457971073342,2025-04-17

Blockchain publiqueSAGA

Secteur

Réseaux sociaux

