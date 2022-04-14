RICE

RICE AI est une plateforme de collecte de données robotiques participative. Elle permet à des téléopérateurs de contrôler à distance des robots et de recueillir des données issues de la vision robotique, des mouvements articulaires et des mesures de force. Les téléopérateurs peuvent utiliser des webcams avec détection de squelette, des joysticks, des manettes VR ou encore des dispositifs de téléopération, et reçoivent des récompenses en tokens en fonction de la dextérité de l’appareil utilisé.

Nom de la cryptomonnaieRICE

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

