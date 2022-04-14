PVT

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

Nom de la cryptomonnaiePVT

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

