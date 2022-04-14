OPAD

OPENPAD AI est une pile d'IA décentralisée verticalisée (deAI) qui permet de développer la prochaine génération d'applications autonomes et de super dApps. Notre plateforme intègre des composants essentiels pour créer des innovations décentralisées alimentées par l'IA, alliant hautes performances et efficacité en termes de coûts.

Nom de la cryptomonnaieOPAD

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

