NERO

NERO inaugure le Blockspace 2.0, la première blockchain à frais de gaz multidimensionnels. Développée en secret pendant deux ans, NERO est prête à établir une synergie inédite entre dApps et infrastructures. Elle propose une couche applicative permettant d’utiliser n’importe quel token comme gaz de manière native, et offre aux développeurs un environnement pour gérer, optimiser et partager les frais du protocole. En concevant des systèmes qui aident les applications à réussir financièrement — grâce à de nouveaux outils de génération de revenus — NERO vise à gagner leur fidélité sur le long terme à travers une véritable convergence d’intérêts.

Nom de la cryptomonnaieNERO

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueNERO

IntroductionNERO inaugure le Blockspace 2.0, la première blockchain à frais de gaz multidimensionnels. Développée en secret pendant deux ans, NERO est prête à établir une synergie inédite entre dApps et infrastructures. Elle propose une couche applicative permettant d’utiliser n’importe quel token comme gaz de manière native, et offre aux développeurs un environnement pour gérer, optimiser et partager les frais du protocole. En concevant des systèmes qui aident les applications à réussir financièrement — grâce à de nouveaux outils de génération de revenus — NERO vise à gagner leur fidélité sur le long terme à travers une véritable convergence d’intérêts.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.