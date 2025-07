MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Nom de la cryptomonnaieMYX

ClassementNo.968

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4,68%

Offre en circulation133 756 194,1

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation0.1337%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16378646070130892,2025-06-30

Prix le plus bas0.04671661054199852,2025-06-19

Blockchain publiqueBSC

