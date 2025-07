MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

Nom de la cryptomonnaieMORPHO

ClassementNo.110

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.34%

Offre en circulation320,401,649.41323924

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.3204%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.172571665276972,2025-01-17

Prix le plus bas0.7098719962197908,2024-11-25

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

