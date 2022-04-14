META

METARACE est un jeu blockchain basé sur les courses de chevaux. Il utilisera respectivement des tokens non fongibles et remplaçables au standard BEP-721. Le gameplay de METARACE comprend deux composants principaux : collection et course de chevaux. Le cœur de la collection consiste à acquérir et trader des objets virtuels rares, notamment des chevaux, des jockeys, des accessoires et des éléments de décoration. La partie collection du jeu s’inspire des jeux ou activités de collection traditionnels fondés sur la rareté, tels que les échanges de cartes ou les collections de modèles réduits. METARACE offrira une expérience de jeu similaire aux jeux de courses de chevaux classiques. Les joueurs utiliseront leurs objets de collection (chevaux, jockeys, décorations) pour participer à la course et recevoir des récompenses (Play To Earn). Le gameplay adopte une perspective en 2,5D en plongée, où les joueurs contrôlent l’accélération et la direction de leurs chevaux.

Nom de la cryptomonnaieMETA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

