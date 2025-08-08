K

Sidekick Protocol développe une plateforme de streaming tout-en-un, permettant à chacun de partager en direct des analyses de marché et de découvrir des actifs numériques. En associant engagement communautaire et contenus en temps réel, Sidekick donne à des millions d'utilisateurs les moyens de se connecter, collaborer et saisir les opportunités émergentes en toute simplicité.

Nom de la cryptomonnaieK

ClassementNo.1312

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)25.75%

Offre en circulation137,399,987.87041184

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,999,988.8704119

Taux de circulation0.1373%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.44003160136622865,2025-08-08

Prix le plus bas0.005467129564046467,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionSidekick Protocol développe une plateforme de streaming tout-en-un, permettant à chacun de partager en direct des analyses de marché et de découvrir des actifs numériques. En associant engagement communautaire et contenus en temps réel, Sidekick donne à des millions d'utilisateurs les moyens de se connecter, collaborer et saisir les opportunités émergentes en toute simplicité.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.