ICBX

ICBX est une blockchain de couche 1 (L1) rapide, évolutive et compatible avec l’EVM, offrant une sécurité renforcée grâce au Proof of Stake (PoS), une gouvernance via DAO, et une interopérabilité. Elle prend en charge un large éventail d’applications, avec un écosystème en expansion et une feuille de route claire axée sur la durabilité.

Nom de la cryptomonnaieICBX

ClassementNo.1525

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation19,292,413,946.42

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.1929%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000884643643879396,2024-12-07

Prix le plus bas0.000043342386939507,2025-04-29

Blockchain publiqueICBX

