HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

Nom de la cryptomonnaieHYPC

ClassementNo.1286

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation155,122,742

Offre maximale2,147,483,648

Offre totale2,147,483,648

Taux de circulation0.0722%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.2883715820570467,2023-05-08

Prix le plus bas0.01708075677783095,2025-04-09

Blockchain publiqueETH

